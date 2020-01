Marc Rieß wird Geschäftsführer der Porsche Financial Services

Marc Rieß (43) wird zum 1. Februar 2020 Geschäftsführer (COO) der Porsche Financial Services. Er tritt die Nachfolge von Jörg Pape an, der zum August 2019 als CEO zu Volkswagen Financial Services Brasilien gewechselt ist.

Rieß war seit 2012 Chief Financial Officer (CFO) der Porsche Financial Services in den USA und Kanada, zuvor leitete er dort das Risikomanagement und Controlling. Der 43-Jährige ist seit 2003 im Unternehmen in unterschiedlichen Führungspositionen tätig.



Die Porsche Financial Services mit Sitz in Bietigheim-Bissingen ist eine 100-prozentige Tochter des Sportwagenherstellers. Ihr Angebot umfasst Finanzierungsangebote für Fahrzeuge von Porsche, Bentley, Lamborghini und Bugatti sowie Händlerfinanzierungen, Versicherungen und Kreditkarten. Die Unternehmensgruppe betreut weltweit mehr als 248.000 Leasing- und Finanzierungsverträge mit einem Volumen von rund 7,4 Milliarden Euro. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre haben sich die Vertragsbestände und das Portfolio annähernd verdoppelt. (ampnet/jri)