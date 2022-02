Porsche Financial Services baut Aktivitäten in Korea aus

Porsche Financial Services verstärkt sein Engagement im Wachstumsmarkt Korea und hat die Star Financial Services Ltd. übernommen. Der lokale Finanzdienstleister ist ein Kooperationspartner, mit dem Porsche Services seit 2015 Finanzdienstleistungen im Land angeboten hat. Die neue Gesellschaft firmiert unter dem Namen Porsche Financial Services Korea Ltd.

Porsche ist seit 2006 in Korea aktiv, 2014 wurde die Tochtergesellschaft Porsche Korea Ltd. gegründet. Seither hat sich die Anzahl der verkauften Fahrzeuge mehr als verdreifacht. Im vergangen Jahr wurden mehr als 8400 Fahrzeuge über die zwölf koreanische Porsche-Zentren verkauft. Mehr als ein Drittel der Fahrzeuge wird finanziert oder geleast. (aum)