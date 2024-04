Porsche schärft den Cayenne GTS

Porsche komplettiert die 2023 überarbeitete Cayenne-Baureihe um die GTS-Modelle. SUV und Coupé werden nun von einem Vierliter-Biturbo-V8-Motor mit 500 PS (368 kW) befeuert, ein Plus von 40 PS (30 kW) gegenüber dem direkten Vorgängermodell. Auch das maximale Drehmoment wurde um 40 auf 660 Nm angehoben. Umgesetzt von einer überarbeiteten Achtgang-Tiptronic S mit kürzeren Reaktions- und Schaltzeiten beschleunigt der Allradler damit in 4,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 275 km/h.

Dazu stattet Porsche das gestraffte und tiefergelegte GTS-Fahrwerk nun serienmäßig mit dem adaptiven Luftfederfahrwerk inklusive einer aktiven Dämpferregelung und dem Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) aus. Einige Komponenten, wie die Schwenklager an der Vorderachse für ein direkteres Einlenkverhalten oder das eigenständig wassergekühlte Verteilergetriebe für höhere Dauerbelastbarkeit im Rundstreckenbetrieb oder auf kurvenreichen Bergstrecken entstammen dem Top-Modell Turbo GT, der in Europa wegen der verschärften Umweltauflagen nicht mehr angeboten wird.



Zu erkennen sind die GTS-Modelle traditionell an ihrem sportlichen Dress, zu dem schwarze Schriftzüge an den Flanken und am Heck, ein spezielles Bugteil mit vergrößerten Kühlluftöffnungen, abgedunkelte Frontscheinwerfer und Heckleuchten sowie rote Bremssättel. Neu sind Schwellerverkleidungen, Einlagen im Bugteil, Seitenscheibenleisten und Radhausverbreiterungen in hochglänzendem Schwarz. Die bislang schwarzen Endrohre der Sportabgasanlage sind nun in einem dunklen Bronzeton gehalten und die 21-Zoll-Rädern im RS Spyder Design in anthrazitgrau lackiert.



Das Interieur des Cayenne GTS stattet Porsche serienmäßig mit einem beheizbaren GT-Sportlenkrad aus. Neben dem neuen digitalen Kombiinstrument im Curved Design und dem optionalen Beifahrer-Display gibt es ab Werk das Sport Design-Paket, abgedunkelte Matrix-LED-Scheinwerfern, Ambientebeleuchtung und ein Bose-Surround-Soundsystem. Das GTS Coupé verfügt darüber hinaus über ein Panorama-Festglasdach sowie einen adaptiv ausfahrenden Heckspoiler.



Porsche bietet den neuen Cayenne GTS in Deutschland zu Preisen ab 138.000 Euro sowie als SUV-Coupé zu Preisen ab 141.700 Euro an. Beide Modelle sind ab sofort bestellbar. Die Auslieferungen in Europa beginnen im Sommer. (aum)