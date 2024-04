Deutschlandpremiere für den Renault Master

Der Renault Master feiert auf der Kölner Fachmesse „Farbe, Ausbau und Fassade“ (FAF) vom 23. bis 26. April seine Deutschland- und Messepremiere. Zu sehen ist er als Kastenwagen mit verglasten Schiebetüren und Heckflügeltüren sowie als E-Tech Electric auf dem Gemeinschaftsstand mit Sortimo und SDH. Der in der vierten Generation vor allem aerodynamisch optimierte Transporter wird mit vier verschieden starken Dieselmotoren sowie in der Elektroversion in zwei Leistungsstufen und mit zwei Batteriegrößen angeboten. Später soll es noch eine Hydrogen-Variante mit Brennstoffzelle geben. (aum)