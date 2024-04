Im Bücherregal: Hier wimmelt es von Baumaschinen

So genannte Wimmelbücher für Kinder stecken voller kleiner Details, die es auf Bildern zu entdecken gibt. Man kann gar nicht früh genug anfangen, mag sich auch die Werbeabteilung von Zeppelin Baumaschinen gedacht haben und hat mit Hilfe von Illustrator Max Walther die berühmten gelb-schwarzen Fahrzeuge von Cat(erpillar) in bunten Zeichnungen in Szene gesetzt.

Auf fünf Doppelseiten sind die unterschiedlichsten Baufahrzeuge von der Planierraupe bis zum Muldenkipper im Arbeitseinsatz zu sehen. Bis zu neun Stück verteilen sich dabei auf einem Bild. Als Szenerien dienen ein Steinbruch, der Straßenbau oder die Messe „bauma“. Ganz im Stil klassischer Wimmelbücher kommt auch dieser kleine Band ohne Text aus. Zu erzählen gibt es beim Betrachten der Bilder ohnehin selbst genug – und zu entdecken. In jedem Motiv stecken irgendwo Bauleiterin Lilly, Mechaniker Thomas, der bärenstarke Sven oder der tolpatschige Fritz sowie der Maulwurf Zeppi.



Empfohlen ist das „Zeppelin Cat Wimmelbuch“ für Kinder ab anderthalb Jahren, erhältlich ist es für 12,95 Euro über die Niederlassungen des Baumaschinenherstellers. (aum/jri)