Maserati Gran Tursimo wird wieder zum Cabrio

Maserati bietet den Gran Turismo jetzt auch wieder als Gran Cabrio an. Zum Marktstart ist die 550 PS (404 kW) starke Trofeo-Ausführung zum Preis von 231.035 Euro erhältlich. Der 3,0-Liter-V6 erreicht ein maximales Drehmoment von 650 Newtonmetern. Das Stoffdach des Viersitzers faltet sich auf Tastendruck im Zentraldsiplay in 14 Sekunden hinter den Sitzen zusammen. Das ist auch während der Fahrt bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h möglich. Das Verdeck ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Der Maserati Gran Cabrio ist serienmäßig mit einem dreistufigen Nackenwärmer ausgestattet. Für die Fahrt zu zweit ist außerdem optional ein Windstopper verfügbar. (aum)