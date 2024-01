Akku wechsel dich

Es ist schon einige Jahre her, dass Renault die Idee angekündigt hat, dann aber doch nicht in die Tat umgesetzt hat. Der chinesische Newcomer Nio hat es, das Netz ist aber noch sehr dünn. Einfacher zu etablieren sind Akkuwechselstationen für elektrische Klein- und Leichtfahrzeuge wie Roller, weil die Batterien in der Regel im wahrsten Sinne des Wortes handlicher sind. In Berlin hat sich vor vier Jahren ein Start-up daran gemacht, ein entsprechendes System zu etablieren. Mittlerweile gibt es sogar Pläne für eine Expansion auf den amerikanischen Markt. (aum)