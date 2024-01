Subaru Crosstrek feiert Messepremiere

Subaru feiert auf der „Jagd & Hund“ (30.1.–4.2.) in Dortmund die Messepremiere des Crosstek. Der Nachfolger des XV bietet neben dem markentypischen Allradantrieb und dem elektrifizierten Boxermotor eine auf 22 Zentimeter erhöhte Bodenfreiheit. Optisch lehnt sich der Crosstrek stark an den XV an, der außerhalb Europas ohnehin schon so hieß. Auf ihrem Stand in Halle 3 präsentiert die Marke den auf dem Impreza basierenden Crossover auch als Showcar mit speziellem Offroadzubehör.

In Zusammenarbeit mit dem Frankonia wurde zudem eine spezielle Jagd-Sonderausstattung aufgelegt, die bis Ende Februar mit einem Preisvorteil von 1820 Euro (inklusive Einbau) beim Subaru-Händler erhältlich ist. Das Paket umfasst unter anderem eine Laderaumbox, eine Wildwanne und eine starre Anhängerkupplung sowie einen textilen Ladekantenschutz, Schmutzfänger und Gummimatten. Der Markenklassiker Forester in exklusiver „Hunter“-Ausstattung und ein Outback mit Hundezubehör runden den Messeauftritt von Subaru in Dortmund ab. (aum)