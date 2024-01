Der stärkste Dreizylinder bekommt noch einmal 19 PS mehr

Mit der Überarbeitung der Yaris-Baureihe bekommt bei Toyota auch der GR ein Update, von dem in den vergangenen drei Jahren über 18.000 Stück verkauft wurden. Der ohnehin schon stärkste Dreizylinder auf dem Markt bekommt noch einmal 19 PS mehr und ein 30 Newtonmeter höheres Drehmoment: 280 PS (206 kW) und 390 Nm. Das neue Acht-Gang-Direktschaltgetriebe als Alternative zur weiterhin erhältlichen Handschaltung ermöglicht noch raschere Gangwechsel. Die Schaltrichtung wurde so gewählt, dass der Hebel zum Herunterschalten nach vorne und zum Hochschalten nach hinten geschoben wird.

Das Fahrwerk des kleinen vier Meter langen Allrad-Sportlers wurde weiter verstärkt. Das einst optionale Performance-Kühlerpaket, das einen zusätzlichen Kühler, ein Ladeluftkühler-Spray und einen modifizierten Lufteinlass umfasst, ist jetzt Serie.



Die Cockpit-Mittelkonsole wurde um 15 Grad Richtung Fahrer gedreht, der nun auch etwas tiefer sitzt. Zwecks verbesserter Sicht wurde die Oberkante der Instrumententafel um fünf Zentimeter abgesenkt und die Position des Rückspiegels geändert. Das neue volldigitale 12,3-Zoll-Kombiinstrument bietet die beiden Layout-Modi Normal und Sport, letzteres mit rennspezifischen Elementen.



Auch äußerlich hat sich einiges am Toyota GR Yaris getan. Der untere Kühlergrill an der Fahrzeugfront verfügt über ein neues Stahlgitter, der seitliche Kühlergrill hat eine größere Öffnung, und der untere Stoßfänger besitzt eine neue, geteilte Konstruktion, die Reparaturen und Austausch einfacher und kostengünstiger macht. Am Heck kann die Luft, die unter dem Fahrzeugboden strömt, durch eine neue Öffnung am unteren Rand der unteren Verkleidung entweichen. Dies verringert den Luftwiderstand, verbessert die Wendigkeit und Stabilität des Fahrzeugs und leitet die Wärme der Abgasanlage ab. Die Nebel- und Rückfahrscheinwerfer wurden neu positioniert, um die Gefahr von Beschädigungen zu verringern. Die obere Bremsleuchte wurde vom Heckspoiler nach unten an die Heckklappe verlegt, so dass sich alle Rückleuchten in einer klaren Sichtlinie für nachfolgende Fahrer befinden. Die Verlegung des Bremslichtes erleichtert auch den Austausch oder die Anpassung des Spoilers.



Zusätzlich zu Emotional Red, Precious Black und Super White/Platinum White Pearlescent – den Farben der Motorsportabteilung Gazoo Racing (GR) – bietet Toyota die neue Außenlackierung Previous Metal an. Weitere Details, insbesondere der Preis, werden im Laufe des Frühjahres bekanntgegeben. (aum)