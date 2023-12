Ducati Riding Experience: Für jeden etwas

Ducati nimmt ab sofort Anmeldungen für die Termine der Riding Experience 2024 entgegen. Das Programm bietet verschiedene Veranstaltungen. Die Ducati Ride Experience Road und Rookie mit den neuesten Modellen finden am Wochenende des 18. und 19. Mai im Autodrom von Modena statt. Der Einstiegerkursus (Rookie) richtet sich ausschließlich an junge Motorradfahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren mit A2-Führerschein, die leistungsreduzierte Motorräder fahren. Der Kurs zielt auf das Erlernen von Fahrtechniken ab, die den Teilnehmern helfen, sicherer im Umgang mit dem Motorrad zu werden.

Die beiden Termine der DRE Racetrack (die auch die „One to One"-Instruktorenprogramme beinhalten) werden am 18. und 19. Juni sowie am 25. und 26. September auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli ausgetragen. Das DRE Track Warm Up ist für das Wochenende vom 14. und 15. September in Modena geplant. Die Termine für die DRE Adventure mit der Multistrada und der Desert X werden in Kürze zusammen mit anderen neuen Angeboten bekanntgegeben, die das Angebot der Ducati Riding Experiences in den kommenden Monaten bereichern werden.



Das DRE Track Warm Up richtet sich speziell an Motorradfahrer, die die Grundlagen des Fahrens auf der Rennstrecke erlernen möchten. Das Format beginnt mit einer theoretischen Einweisung durch den Technischen Direktor Dario Marchetti. Dabei erhalten die Teilnehmer wichtige Informationen zur richtigen Sitzposition, zum Bremsen, zur Beschleunigung und zur Fahrtechnik. Es folgen eine Reihe von Übungen im Fahrerlager. Das anschließende Training mit der Panigale V2 auf der Rennstrecke gliedert sich in fünf Einheiten.



Die DRE Racetrack richtet sich an Fahrer, die bereits Erfahrung auf der Rennstrecke haben. Es gibt verschiedene abgestufte Aufbaukurse mit der Panigale V2 und V4 S.



Die Ducati Riding Experience gibt es seit 20 Jahren. Sie zählt inzwischen über 30.000 Teilnehmer. (aum)