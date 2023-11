Automechanika Shanghai mit über 5600 Ausstellern

36 Prozent mehr Fläche und 71 Prozent mehr Teilnehmer als zuletzt– mit diesen Zahlen die Automechanika Shanghai 2023 auf. Die Fachmesse (29.11.–2.12. zu der sich 5652 Aussteller angemeldet haben, belegt eine Fläche von 300.000 Quadratmetern. Auch die Vorabregistrierung der Fachbesucher hat einenHöchstwert erreicht. Vertreten sind auch zahlreiche deutsche Unternehmen. So wird Bosch ein umfassendes Angebot an Diagnoseprodukten für intelligente Elektrofahrzeuge und Konnektivitätsdienste für Fahrzeuge vorstellen. ZF präsentiert sein Hochspannungstraining, sein neues Bremssystem und seine Lösungen für ein intelligentes Flottenmanagement im After-Sales-Bereich für E-Autos. Mahle stellt ein umfassendes Angebot an Produkten aus seiner E-Mobility-Sparte vor.

In sieben Themenbereichen und 13 Hallen widmet sich die Messe den aktuellen Trends, die den Wandel in der Automobilindustrie bestimmen. Es geht um Fahrwerkstechnologien, Wasserstoff-Brennstoffzellen, 3-D-Druck für automobile Anwendungen, Lade- und Tauschsysteme für Batterien, Konnektivität und autonomes Fahren sowie vieles mehr. Zudem werden auf der erstmals stattfindenden International Automotive Industry Conference Branchenexperten über Trends, Prognosen und Marktchancen diskutieren. (aum)