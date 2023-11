Peugeot E-208 als Sondermodell

Peugeot bietet den E-208 als Sondermodell „E-Style“ an. Er bietet für 37.475 Euro eine gegenüber dem Ausstattungsniveau Allure erweiterte Serienausstattung. Standardfarbe ist Agueda Gelb, andere Lackierungen sind auf Wunsch erhältlich. Die Sitzpolster sind aus Stoff/Kunstleder „Lomsa“ in Schwarz mit Ziernähten in Rosa. Das Editionsmodell ist auch Teil der aktuellen Leasingaktion und wird bei zweijähriger Laufzeit ab 289 Euro im Monat online über den Peugeot Financing Store angeboten (nur solange der Vorrat reicht). Als zusätzlicher Bonus ist bei diesem Angebot für Privatkunden auch eine kostenfreie Wallbox enthalten. (aum)