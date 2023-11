Christian Wilz leitet Mercedes-Benz Trucks

Christian Wilz (42) wird ab 1. Januar 2024 die Leitung von Mercedes-Benz Trucks in Deutschland übernehmen. Er folgt auf Joachim Schlereth (61), der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Christian Wilz trat 2002 in den damaligen Daimler-Konzern ein und startete nach seinem Dualem Studium 2005 als Nutzfahrzeugverkäufer in der Mercedes-Niederlassung Frankfurt/ Offenbach. Seit 2008 arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen bei der Daimler Mobility AG und übernahm dort vielfältige Aufgaben im Nutzfahrzeugbereich. Seit zwei Jahren ist er bei Daimler Truck Financial Services für den Vertrieb und integrierte Kundenlösungen in Europa und Südamerika verantwortlich. In seiner neuen Funktion verantwortet Wilz den Vertrieb und Service von Lkw der Marken Mercedes-Benz und Fuso in Deutschland. (aum)