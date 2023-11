Jeep Avenger mit Mildhybrid-Antrieb

Der kleine Avenger hat sich in diesem Jahr zum meistverkauften Jeep-Modell in Deutschland entpuppt. Nach Elektro- und Verbrenner-Antrieb bringt die Stellantis-Marke nun auch noch eine Mildhybrid-Version. Der Avenger e-Hybrid kombiniert dazu den 100 PS (74 kW) starken 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit einer 21-kW-E-Maschine, die im automatischen 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe integriert ist sowie einer 48-Volt-Batterie. Für den nahtlosen Übergang zwischen Verbrennungs- und Elektromotor sorgt ein Riemenstartergenerator.

Rein elektrisches Fahren ist damit zwar nur bei Schrittgeschwindigkeiten unter 30 km/h oder im Stau und beim Einparken möglich. Dafür sorgt das Hybridsystem für Energierückgewinnung beim Bremsen und durch die zusätzlichen 55 Nm Drehmoment des E-Motors für schnelleres Anfahren und Ansprechverhalten des Gaspedals. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erledigt der Avenger e-Hybrid in elf Sekunden.



Die neue Avenger-Version kann außerdem mit einem neuen Schiebedach sowie elektrisch verstellbarem Leder-Fahrersitz mit Massagefunktion geordert werden. Im Innenraum hat der Fahrer die Wahl zwischen einem 7-Zoll- oder 10,25-Zoll-Kombiinstrument. Über Schaltwippen am Lenkrad kann er das 6-Gang-DCT-Getriebe auch manuell schalten. Darüber hinaus gibt es zwei neue Connected-Services- Pakete mit einer Palette von vernetzten Diensten, darunter „Over-the-Air“-Kartenaktualisierungen, aktuelle Wetterdaten sowie die Lage von Tankstellen mit Kraftstoffpreisen und verfügbaren Parkplätze am Zielort.



Voraussichtlich ab Ende November soll der Avenger e-Hybrid in allen europäischen Märkten bestellbar sein. (aum)