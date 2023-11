EICMA 20213: Moto Morini stockt auf

Moto Morini startet auf der EICMA (-12.11.) eine große Modelloffensive. So kehrt nach einjähriger Pause nicht nur die Milano zurück, deren V2 nun die Abgashürde Euro 5+ genommen hat. Ihr Motor wandert auch gleich noch in die neue große Reiseenduro X-Cape 1200. Mit der Weiterentwicklung leistet das 1187-Kubik-Triebwerk hier wie dort 125 PS (91 kW), was ein Plus von fast zehn PS bedeutet. Der 87-Grad-V2 soll beide Modelle über 230 km/h schnell machen.

Die Lücke zwischen der beiden Topmodellen und der im vergangenen Jahr präsentierten Seiemmezzo (Sechseinhalb) schließt die Corsaro 750 –natürlich ebenfalls mit V-Twin. Der neue Zweizylinder leistet 96 PS (71 kW) und wird für Einsteiger auch in einer A2-Version mit halber PS-Zahl angeboten. Er wird als mittragendes Element im Gitterrohrrahmen offenherzig zur Schau getragen. Neben der Ausführung als Naked Bike gibt es auch die verkleidete Corsaro Sport.



Wann die neuen Modelle auf den Markt kommen und was sie kosten, ist noch nicht bekannt. (aum)