EICMA 2023: Ducati Panigale V4 erinnert an die 916

Auf der EICMA in Mailand (–12.11.) feiert Ducati den 30. Geburtstag der als Designikone geltenden 916 und stellt das durchnummerierte Sondermodell „30° Anniversario 916“ der Panigale V4 SP2 vor. Es greift bei Design und Ausstattung allerlei Elemente des brühmten Vorbilds auf.

Die legendären Streifen der Tricolore auf der Verkleidung und die weißen Felder mit der Nummer „1“ des ’99er Weltmeisters Carl Fogarty wurden auf eine moderne Art interpretiert, während der schwarze obere Verkleidungsteil an die Ansaugrohre der 916 erinnert. Auf der Tankabdeckung findet sich wie beim Vorbild der goldene Lorbeerkranz. Das silberne „916“-Logo auf der Verkleidung, das schon auf dem Modell von 1994 zu finden war, wurde ebenfalls modern überarbeitet und wirkt dank des goldenen Umrisses fast dreidimensional.



Die Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 wird in einer auf 500 Einheiten limitierten Serie mit Echtheitszertifikat gefertigt. Modellname und Fahrzeugnummer werden durch eine Lasergravur in der oberen Gabelbrücke verewigt. Wie das Rennmotorrad wird auch das Jubiläumsmodell nur als Einsitzer angeboten. Die Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 besitzt einen Racing-Tankdeckel aus gefrästem Aluminium und Belüftungskanäle zur Kühlung der vorderen Bremssättel Kupplungsdeckel. Die Winglets mit Doppelprofil, der vordere Kotflügel sowie der Hitzeschutz der Abgasanlage sind aus Carbon gefertigt. Durch die verstellbaren Fußrasten aus gefrästem Aluminium lässt sich die Sitzposition an die persönlichen Vorlieben anpassen und der DQS (Ducati Quick Shifter) kann in normalem oder umgedrehtem Schaltschema genutzt werden.



44.000 Euro ruft Ducati für das Geburtstagsmodell auf. (aum)