EICMA 2023: Royal Enfield zeigt die Himalayan 450

Royal Enfield bezeichnet sich als die am schnellsten wachsende Motorradmarke und als Weltmarktführer im Bereich zwischen 250 und 750 Kubikzentimeter Hubraum. Auch in Deutschland hat sich die Marke mit den britischen Wurzeln in den vergangenen Jahr immer stärker etabliert. Auf der EICMA in Mailand (–12.11.2023) feiert die Himalayan 50 mit dem neuen wassergekühlten Ein-Zylinder-Motor Premiere. Er leistet 40 PS (29 kW) bei 8000 Umdrehungen in der Minute und liefert bei 5500 Touren ein Drehmomentmaximum von 40 Newtonmetern. Ein Großteil davon sollen bereits ab 3000 U/min zur Verfügung stehen. Es ist der erste flüssigkeitsgekühlte Motor der Inder.

Die Enduro zeigt sich deutlich moderner gezeichnet als die bekannte Himalayan 400, trägt aber ebenfalls die typischen Tankschutzbügel, die auch als Taschenhalter dienen. Vorne rollt die neue Enfield auf einem 21-Zoll-Rad, hinten kommt eine 17-Zoll-Felge zum Einsatz. Der Federweg beträgt hüben wie drüben 20 Zentimeter, das Gewicht fahrfertig 196 Kilogramm. Die Standardsitzhöhe wird mit 82,5 Zentimetern angegeben, der Tank fasst 17 Liter. (aum)