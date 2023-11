En miniature: Die besten Modelle des Jahres

Sie werden gerne als „Oscars“ der Modellautobranche bezeichnet: Alle Jahre wieder küren die Leser der Fachzeitschrift „Modell Fahrzeug“ in verschiedenen Kategorien ihre Lieblinge des Jahres. Immerhin gut 2300 Euro geben Sammler im Schnitt pro Jahr für ihr Hobby aus, weiß Chefredakteur Andreas A. Berse. Vergeben wurde die Auszeichnung in 28 Kategorien für Miniaturen im Maßstab von 1:8 bis 1:87. Auch in diesem Jahr wieder auffällig: Vielfach stehen Renn- und Rallyefahrzeuge auf dem Siegerpodest.

Zum „Supermodell des Jahres 2023“ über alle Kategorien hinweg wurde der 1981er Porsche 935 K4 DRM von Werk 83 in 1:18 gekürt. Sein Preis: 69,95 Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Modellbauer mit einem Ford Capri den Titel eingefahren. Der Innovationspreis ging an die Rallye-Serie von Brekina im Maßstab 1:87.



Die weiteren Modellfahrzeuge des Jahres 2023:



- Opel Kadett C GT/E von Minichamps (Kategorie: 1:87 / Pkw Klassik, 24,95 Euro)

- Porsche 911, Schuco (1:87 / Pkw aktuell, 11,90 Euro)

- Mercedes-Benz L 3500, Schuco (1:87 / Nutzfahrzeuge, 19,99 Euro)

- BMW 3.0 CSL, Minichamps (1:43 / Großserie Klassik, 57,20 Euro)

- 2021er Porsche 911 RSR-19, Spark (1:43 / Großserie aktuell, 65 Euro)

- Land Rover Defender Feuerwehr, Alarme (1:43 / Nfz., 95 Euro)

- BMW M5 (E39), Neo Scale Models (1:43 / Kleinserie, 74,95 Euro)

- Vespa PX in 1:10, Schuco (Zweiräder, 79,95 Euro)

- Fendt 1050 Vario, Wiking, Wiking (1:32 / Landwirtschaft, 99,95 Euro)

- 2022er BMW M4 GT3 DTM-Champ, Minichamps & CK-Modelcars (1:18 aktuell, 149,95 Euro)

- 1967er OM 150 Rolfo Renntransporter, CMR (1:18 / Nfz., 399,95 Euro)

- 1964er Porsche 911 RSR Turbo LM in 1:12, CMR (Sammeln div. Maßstäbe, 219,95 Euro)

- Fiat 131 Röhrl/Geistdörfer in 1:87, MTM (Modellbau kleiner 1:25, 46 Euro)

- 1966er Ford Mustang Shelby GT 350 R, Revell (Modellbau 1:24/25 / Pkw, 34,99 Euro)

- Unimog U 1300 L TLF 8/18, Revell (Modellbau1:24/25 / Nfz, 54,99 Euro)

- Mercedes 300 SLR Uhlenhaut, 1:8, Le Grand (Modellbau div. Maßstäbe, 1198 Euro)

- Maserati MC20, Revell (RC Elekro Economy, 26,99 Euro)

- Porsche 911 GT3, Tamiya (RC Elektro Business, 160 Euro)

- Audi R8 LMS GT3 Evo DTM #7, Carrera (Slotracing 1:32, 87,95 Euro)

- Ford Capri Gr. 5 #4, Carrera (Slotracing 1:24, 99,99 Euro)



Porsche wurde zum dritten Mal in Folge zur Top-Vorbildmarke gewählt, die das Thema Modellauto am besten umsetzt und pflegt. Zu den Top-Marken 2022 gehören außerdem die Hersteller Minichamps (Sammeln), Tamiya (Modellbau sowie RC) und Carrera (Slotracing). (aum)