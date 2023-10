Der VW ID 7 kommt als Kombi

Im kommenden Jahr wird es den Passat zwar noch einmal und nur noch als Variant in Neuauflage geben, die Zukunft aber ist auch bei Volkswagen elektrisch. So wird derzeit mit dem ID 7 Tourer der erste vollelektrische Kombi der Marke entwickelt. Dieses Segment wird bei Elektroautos derzeit noch mehr als stiefmütterlich behandelt: Es gibt aktuell lediglich einen E-Kombi auf dem Markt, den MG 5.

VW strebt für den ID 7 Tourer eine möglichst große Reichweite im Idealfall einen cw-Wert von 0,24 an, was dicht an der Limousine wäre (0,23). Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 545 Liter bis maximal 1710 Liter. Die Markteinführung ist für das kommende Jahr geplant. Gebaut wird der ID 7 Tourer wie schon die Limousine im Werk Emden. (aum)