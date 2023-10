Cupra kündigt den Tavascan am Kurfürstendamm in Berlin an. Auf dem größten LED-Screen der Stadt präsentiert die Marke ihr neues Modell an der Ecke Joachimsthaler Straße auf 104 Quadratmetern in 3-D-Darstellung: Das vollelektrische SUV-Coupé scheint förmlich aus dem Bildschirm herauszufahren. Zu sehen ist die besondere Visualisierung noch bis Ende des Monats. (aum)