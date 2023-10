Mahle erhält zwei Auszeichnungen

Das Kühlkonzept des Elektromotors SCT (Superior Continuous Torque) von Mahle ist mit dem renommierten „Top-Innovator Award 2023“ des Verbands der europäischen Automobilzulieferer (CLEPA) ausgezeichnet worden. Der Stuttgarter Technologiekonzern siegte in der Kategorie „Green“. Die neuartige Ölkühlung sorgt dafür, dass der Traktionsmotor unbegrenzt lange mit hoher Leistung arbeiten kann. Dadurch steigt die Leistungsfähigkeit von elektrischen Pkw und Nutzfahrzeugen deutlich.

Mit dem SCT-E-Motor hat Mahle den derzeit ausdauerstärksten E-Motor im Programm. Er kann, so belegen Messergebnisse, dauerhaft zwischen 93 und 100 Prozent seiner Spitzenleistung bringen. Dieses bislang am Markt unerreichte Verhältnis zwischen Dauer- und Spitzenleistung ermöglicht den Einsatz in E-Fahrzeugen aller Art auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Klassische Beispiele sind Steigungen für E-Lkw oder wiederholtes Beschleunigen eines batterieelektrischen Pkw. Ermöglicht wird dies durch die neuartige integrierte Ölkühlung, die auch die Nutzung der entstehenden Abwärme im Gesamtsystem des Fahrzeugs ermöglicht. Zudem ist der Motor sehr kompakt und leicht.



Erst kürzlich hat Mahle einen neuen Technologiebaukasten für Elektromotor vorgestellt, der die Stärken des SCT-Antriebs mit den ebenfalls als Benchmark geltenden Vorteilen des E-Motors MCT (Magnet-free Contactless Transmitter) kombiniert. Das System vereinigt hohe Spitzenleistung und verschleißfreie, weil kontaktlose Leistungsübertragung. Außerdem werden keinen Seltenen Erden benötigt.



Eine weitere Auszeichnung gab es in Berlin. Dort erhielt Mahle für die Qualität und Glaubwürdigkeit seiner Nachhaltigkeits­berichterstattung den „Building Public Trust Award“ der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) als bestes nicht-börsenorientiertes Unternehmen. Die mit unabhängigen Fachleuten aus Wissenschaft und Wirtschaft besetzte Fachjury würdigte die hochwertige und transparente Berichterstattung des Automobil­zulieferers im Hinblick auf Konsistenz sowie Vollständigkeit und Wesentlichkeit der dargestellten Informationen. (aum)