Neue Gesichter bei Peugeot Motocycles

Éric Apode ist neuer CEO von Peugeot Motocycles. Ebenfalls neu besetzt wurden mit Boris Grimm die Positionen des Country Managers Deutschland und mit Priscilla Sellier die Leitung der europäischen Presseabteilung.

Éric Apode stammt aus Frankreich und ist Absolvent der École des Mines in Paris. Er kam 1988 zu Peugeot Automobiles und verantwortete nach der Bildung des Stellantis-Konzerns unter anderem das operative Geschäft in Südostasien. Zudem war er an der Entwicklung einiger DS-Modelle beteiligt, für Peugeot in China und für Citroën in Indien tätig.



Boris Grimm hält einen Master in Betriebswirtschaftslehre der Fachhochschule Koblenz und verfügt über umfassendes Know-how im Vertrieb sowie im deutschen Automobil- und Zweiradmarkt. So war er unter anderem Direktor Netzentwicklung bei Triumph für Deutschland und Österreich.



Priscilla Sellier ist bereits seit 16 Jahren für Peugeot Motocycles tätig, seit 10 Jahren in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Sie hat einen Master im Bereich Internationaler Handel und spricht sechs Sprachen: Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Englisch, Italienisch und Deutsch.



Peugeot Motocycles gehört nicht zum Stellantis-Konzern, sondern gehört der deutschen Beteiligungsgesellschaft Mutares und der indischen Mahindra-Gruppe. (aum)