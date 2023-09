Ford spricht Gewerbekunden an

Ford startet die bundesweiten Gewerbewochen und bietet seinen Firmen- und Flottenkunden auch in diesem Herbst wieder besondere Finanzierungs- und Leasing-Angeboten für seine Pkw- und Nutzfahrzeugmodelle. Das Angebot umfasst zudem umfangreiche Zusatzleistungen, wie beispielsweise die „Flatrate+“: Das Service-Komplettpaket bietet alle vorgeschriebenen Wartungen, den Ersatz von Verschleißteilen sowie den kostenlosen Austausch beziehungsweise die Reparatur von Ersatzteilen im Falle eines Materialfehlers - und das Ganze zu einem Festpreis.

Hinzu kommt noch die proaktive Fuhrparkverwaltung von Ford Pro Telematics Essentials. Mit Hilfe von Echtzeitdaten aus den Fahrzeugen können Flottenbetreiber Störungen nicht nur frühzeitig erkennen, sondern sind im Bedarfsfall auch komplett abgesichert. Im Rahmen der Ford Pro Gewerbewochen steht die Flatrate+ ab 12,48 Euro netto pro Monat zur Verfügung - basierend auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern bei 36 Monaten Vertragslaufzeit.



In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus der Gewerbewochen auf dem Nutzfahrzeugbereich. Deshalb firmiert das Angebot auch erstmals als „Ford Pro Gewerbewochen“. Im Rahmen der Aktion gibt es zum Beispiel den Transit Custom zu einer Leasing-Rate von 329 Euro netto pro Monat und den Tourneo Custom für 399 Euro (jeweils Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 Kilometer). Auch für die Pkw-Modelle gibt es bei den Gewerbewochen besondere Angebote, so etwa den Kuga als Vollhybrid ab 189 Euro netto im Monat.



Ebenfalls in die Aktionswochen eingebunden ist das Lease Full-Service-Angebot. Es gilt für die gesamte Fahrzeugpalette und beinhaltet die Kosten für alle vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten sowie - je nach Laufzeit des Finanzierungs- oder Leasing-Vertrags - auch für anfallende Gebühren bei Haupt- und Abgasuntersuchungen.(aum)