Der Griff nach den Sternen mit neuer Technologie

Ein „noch nie dagewesenes Maß an Sicherheit, Torsionssteifigkeit, Fahrdynamik und Intelligenz “ verspricht der große chinesische Hersteller BYD (Beyond Your Dreams) für sein Modell „Seal“ (englisch für Siegel). Die vollelektrische Sportlimousine der gehobenen Klasse (D-Segment) betritt mit der e-Platform 3.0, der Cell-to-Body-Technologie und dem 8-in-1-Antriebsstrang technologisches Neuland. Die eigens entwickelte, kobaltfreie Blade-Batterie bietet mehr Lebensdauer und Leistung in kompakteren Verpackung.

Der Seal wird in zwei Versionen mit einer Reichweiten (nach WLTP) bis zu 570 km, einer Standard-Ladeleistung (AC) von elf kW und einer DC-Ladeleistung von 150 kW angeboten. Der komfortable und geräumige Innenraum ist vollgepackt mit Technologie und hochwertigen Materialien für ein edles Finish. Die Auslieferung des BYD Seal beginnt im vierten Quartal 2023, die Preise sind noch nicht bekannt. (aum)