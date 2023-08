Raststätte Bayerischer Wald Süd? Find ich gut!

Das Verkehrsrechtsportal „freem“ hat auf der Basis der Google Maps-Bewertungen die fünf besten und schlechtesten Autobahnraststätten und Autohöfe ermittelt. Dabei wurden mit Stichtag vom vergangenen Mittwoch (16.08.) nur solche mit mindestens 1000 Bewertungen berücksichtigt. Demnach liegt die beliebteste Raststätte im Bayerischen Wald, die unbeliebteste in Schleswig-Holstein. Generell zeigt das Google-Maps-Ranking ein Nord-Süd-Gefälle: Vier der fünf besten Raststätten sind in Süddeutschland, die drei am schlechtesten bewerteten im Nordosten Deutschland zu finden.

Auf den ersten Platz hat es die Serways-Raststätte Bayerischer Wald Süd mit einer Durchschnittsbewertung von 4,3 Sternen bei 2419 Bewertungen geschafft. Viele Personen heben hier vor allem die Sauberkeit und die Freundlichkeit des Personals hervor. Dahinter folgen der Autohof Kirchberg und die Tank & Rast-Raststätte Am Fichtenplan Nord mit der gleichen Anzahl an Sternen, jedoch mit weniger Bewertungen. Platz vier und fünf gehen an den Autohof Ramstein und die Raststätte Taunusblick Eschborn mit 4,2 Sternen.



Die schlechteste Autobahnraststätte Deutschlands ist laut Google-Maps-Bewertungen die Tank & Rast-Raststätte Gudow Süd in Schleswig-Holstein mit einer Durchschnittsbewertung von 3,3 Sternen bei 1249 Bewertungen. Kritisiert wird hier vor allem fehlende Sauberkeit und die hohen Essenspreise. Auf dem zweiten Platz befindet sich die Serways-Raststätte Rohnetal Nord (3,4 Sterne). Den dritten und vierten Platz machen die Tank & Rast-Raststätte Köckern West und die Serways-Raststätte Großenmoor Ost mit jeweils 3,5 Sternen unter sich aus. Die Tank & Rast-Raststätte Rölvedermühle West landet auf dem fünften Platz, ebenfalls mit einer Durchschnittsbewertung von 3,5 Sternen, jedoch deutlich weniger Bewertungen als die beiden anderen. (aum)