Hier läuft einiges anders

Die chinesische Marke BYD (Build Your Dreams) möchte mit aktuell drei Elektroautos den europäischen Markt erobern. Wir haben uns den Atto 3 herausgepickt und sind mit dem kompakten SUV gefahren. Erster Eindruck unseres Fahrberichts: Der Atto 3 glänzt mit guter Reichweite und viel Liebe zum Detail. Und: Er macht einiges anders als andere Stromer. (aum)

Der Konkurrent des VW ID 3 ist kein Schnäppchen, aber speichert den Strom in so genannten Blade-Batterien. Die besondere Akkutechnik, die BYD selbst produziert, nutzt Lithium-Eisenphosphat-Zellen anstelle von Lithiumionen. Sie sind kompakter und sollen effizienter sowie sicherer sein. Im Atto 3 stehen sie für bis zu 420 Kilometer Reichweite.



Optisch wirkt der 4,46 Meter lange Fünftürer gefällig und spricht durchaus den europäischen Geschmack an. Der Tocuscreen fällt bei der gefahrenen Topausstattung Design mit 15,6 Zoll riesig aus. Zudem kann der hochauflösende Bildschirm mittels Knopfdruck vom Quer- ins Hochformat elektrisch gedreht werden. Dies hat den Vorteil, dass in der Kartenansicht des serienmäßigen Navis mehr nützliche Infos angezeigt werden können.

In Sachen Material- und Verarbeitungsqualität gibt es nichts zu bekritteln, alles wirkt ordentlich. Es gibt nur wenige herkömmliche Schalter, die Bedienung erfolgt meist über den Monitor, der aber einige Funktionen in verschachtelten Untermenüs versteckt.



Der 150 kW starke Elektromotor beschleunigt den Atto in flotten 7,3 Sekunden auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt. Einen One-Pedal-Drive-Modus gibt es nicht. (aum/gb)



Daten BYD Atto 3

Länge x Breite x Höhe (m): 4,46 x 1,88 x 1,62

Radstand (m): 2,72

Antrieb: E-Motor, FWD, 1 Gang

Leistung: 150 kW / 204 PS bei 5000–8000 U/min

Max. Drehmoment: 310 Nm bei 0–4620 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,3 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,6 kWh

Batteriekapazität: 60,5 kWh

WLTP-Reichweite: 420 km

Leergewicht / Zuladung: min. 1750 kg / max. 412 kg

Kofferraumvolumen: 440–1338 Liter

Max. Anhängelast: 0 kg

Basispreis: 44.625 Euro