Deutschland ist Elektroauto-Europameister

Deutschland ist zurzeit der größte Elektroauto-Produzent Europas und hat weltweit im ersten Halbjahr sogar die USA von Platz zwei verdrängt. So wurden laut VDA in den ersten sechs Monaten des Jahres in Deutschland 672.900 E-Pkw gefertigt, 93 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon waren 523.900 rein batterieelektrische Pkw (BEV), was 142 Prozent mehr zum identischen Zeitraum 2022 bedeutet. Die Produktion von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) stieg dagegen im Vergleich nur um 13 Prozent auf 149.000 Einheiten.

Dagegen bliebt das allgemeine Produktionsniveau trotz positiver Tendenz der vergangenen Monate noch signifikant unterhalb des Vorkrisenniveaus. So liefen im Juli in Deutschland 300.300 Pkw von den Bändern, 20 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Doch auch wenn sich damit die Produktion der ersten sieben Monate auf insgesamt gut 2,5 Millionen Pkw um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern konnte, wurden immer noch 11 Prozent weniger Fahrzeuge hergestellt als im ersten Halbjahr des Vor-Corona-Jahres 2019. (aum)