Der Eriba Touring wird bunter

Hymer bietet seinen Caravan-Klassiker Eriba Touring als Sonderedtion in den drei Farbvarianten „Nugget Gold“, „Tango Red“ und „Harbour Blue“ an. Dabei sind ist die untere Hälfte bunt lackiert. Ergänzt wird das frische Auftreten durch Bumper aus Edelstahl, Leichtmetallfelgen und ein serienmäßiges Chrompaket. Der Aufpreis fängt bei 3690 Euro an. Zudem wird das Programm durch die beiden großen Grundrisse 630 und 642 ergänzt, die ab 33.900 Euro erhältlich sind. Mit optionalem Schlafdach bieten sie Platz für vier bzw. fünf Personen, da der Eriba Toruing 642 über ein zwei Meter breites Längsbett verfügt, während der 630 ein 1,55 Meter breites Querbett hat. (aum)