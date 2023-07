Porsche holt noch sechs Sekunden raus

Porsche bietet für den 718 Cayman GT4 RS ein Manthey Kit an, das speziell für den Einsatz auf Rundstrecken optimiert ist. Die Nordschleife des Nürburgrings umrundete der 500 PS (368 kW) starke GT4 RS mit Manthey Kit und Markenbotschafter Jörg Bergmeister am Steuer in 7:03,121 Minuten. Damit war er exakt 6,179 Sekunden schneller als der 718 Cayman GT4 RS ohne Kit. Modifiziert werden vor allem Aerodynamik- und Fahrwerkskomponenten. Optional sind für die leistungsfähige Bremsanlage auf den Rundstreckenbetrieb ausgelegte Beläge zu haben.

Das Kit wurde speziell für Track Days und in enger Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren von Porsche Motorsport und den Nordschleifen-Spezialisten von Manthey in entwickelt. Vertrieben werden die nachrüstbaren, straßenzugelassenen Komponenten über die weltweiten Porsche-Zentren.



An der Front des Fahrzeugs verbessern Flaps und neue Aircurtains mit Radhaus-Gurney sowie ein neuer Carbon-Unterboden mit Diffusoren den Abtrieb am Vorderwagen. Der um 85 Millimeter verbreiterte Heckflügel mit neuem Flügelblatt und vergrößerten Endplatten steigert den Abtrieb an der Hinterachse. Er ist in vier Stufen verstellbar. Um den erhöhten aerodynamischen Kräften standhalten zu können, wurde der Karosserierahmen des Heckdeckels mit Sichtcarbon verstärkt. Die ebenfalls aus CfK gefertigten Aerodiscs an den Hinterrädern reduzieren die Verwirbelungen am Heck.



Zudem wurde ein spezielles, für den Rundstreckeneinsatz adaptierbares Gewindefahrwerk in Upside-down-Bauweise entwickelt. Die Federbeine sind vierfach verstellbar, Zug- und Druckstufe lassen sich ohne Werkzeug justieren. Die Federraten an der Vorderachse wurden um zwanzig Prozent erhöht. Das Fahrwerk ist in zwei Varianten für Fahrzeuge mit und ohne Liftsystem an der Vorderachse erhältlich. Serienmäßiger Bestandteil des Kits ist ein Bremsleitungssatz mit Stahlummantelungen. Optional gibt es spezielle Rennbremsbeläge. Speziell für den Rundstreckeneinsatz sind auf Wunsch Abschleppschlaufen.



Das Kit kann optional um einen speziell designten CfK-Heckspoiler-Aufsatz erweitert werden. Der Aufsatz aus Sichtcarbon wird auf die serienmäßige Abrisskante des Heckdeckels aufgesetzt. In Kombination mit dem größeren Heckflügel erhöht sich der Abtrieb an der Hinterachse so um weitere vier Prozent. Die Performance wird visuell durch die ebenfalls optionalen Radhausentlüftungen aus Sichtcarbon in den vorderen Kotflügeln unterstrichen.



Die Markteinführung des Kits ist für Dezember geplant. (aum)