Der Genesis G90 massiert auch die Füße

Genesis wird sein Flaggschiff G90 nach Europa bringen. Es ist bereits in Korea, Nordamerika und im Nahen Osten auf den Markt. Ihre Europapremiere feiert die Luxuslimouinse an diesem Wochenende beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien. Die Standardversion gibt es wahlweise als Vier- oder als Fünsizer. Darüber hinaus wir der G90 auch mit verlängertem Radstand für 19 Zentimeter mehr Beinfreiheit auf den beiden hinteren Einzelsitzen angeboten. Er verfügt dann unter anderm auch über belüftete und beheizbare Fußstützen mit Massagefunktion. (aum)