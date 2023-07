Peugeot unterstützt „Under the Pole“

Peugeot wird offizieller Fahrzeugausrüster des Unterwasserforschungsprogramms „Under the Pole“ zum Schutz der Ozeane. Die im Jahr 2008 von Ghislain Bardout und Emmanuelle Périé-Bardout in Frankreich gegründete Initiative erhält zwei Typ Boxer. Under the Pole organisiert Expeditionen auf der ganzen Welt, die sich wissenschaftlich mit der Erforschung der Ozeane und des marinen Ökosystems befassen, insbesondere in polaren und anderen abgelegenen Regionen. Ein Transporter dient als Zugfahrzeug für das Tauchboot und zum Transport der Ausrüstung, mit dem zweiten tourt die „Under the Pole“-Bildungskarawane durch Frankreich, um Schulkinder und die Öffentlichkeit für die Erhaltung der Ozeane zu sensibilisieren. (aum)