Silence baut jetzt auch Microcars

Silence, spanischer Hersteller von Elektrorollern und Lieferant des Seat Mó, bietet nun auch ein Microcar an. Der S04 ist ein 2,28 Meter kurzer Zweisitzer, der als Leichtkraftfahrzeug der Kategorie L7e 85 km/h schnell ist und eine Normreichweite von knapp 150 Kilometern hat. Der Silence S04 kostet 10.180 Euro und zeichnet sich wie die Roller S01 und S02 durch die als Trolley mit Rädern ausgeführte Batterie aus. Beim S04 sind es zwei Stück mit einer Kapazität von jeweils 5,6 kWh.

Der Silence S04 hat eine Dauerleistung von 14 kW (19 PS), in der Spitze sind es 22 kW (30 PS). Das Fahrzeug verfügt über ein Kofferrraumvolumen von 247 Litern und ist unter anderem mit Scheibenbremsen an allen vier Räder ausgestattet. Eine 45 km/h schnelle L6e-Version für die Führerscheinklasse AM ist in Vorbereitung. (aum)