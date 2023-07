Mazda präsentiert sich in Norddeutschland

Zur „Mazda Experience“ lädt die Marke in diesem Sommer in Norddeutschland ein. Mit einem Standkonzept, das aus mobilen Containern sowie modularen Möbeln besteht und sich individuell zusammenstellen lässt, ist Mazda bis zum 31. Juli am Hafen von List auf Sylt präsent. Anschließend steht vom 5. bis zum 20. August Kiel auf dem Plan. Dort ist die Marke vor dem Restaurant Gosch, Kiellinie 63, zu finden. Mazda informiert dabei über seine Modellpalette und das Thema „Crafted in Japan“ rund um Lacke, Stoffe und Polster. Mit dem Online-Konfigurator können sich Interessenten direkt vor Ort ihr Wunschmodell zusammenstellen und individualisieren. Für Probefahrten stehen der MX-5 und der CX-60 zur Verfügung.

„Mit der Mazda Experience möchten wir Interessenten die Möglichkeit geben, unsere Produkte in entspannter Urlaubsatmosphäre live zu erleben, jenseits von großen Messen oder wuseligen Straßen- und Stadtfesten“, erläutert Marektingdirektor Dino Damiano. (aum)