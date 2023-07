Intercaravaning nimmt den Hobby Beachy ins Programm auf

Mit dem Beachy nimmt die Fachhandelskette Intercaravaning einen weiteren Wohnwagen als Sondermodell in seine IC-Line auf. Der kleine Caravan zeichnet sich vor allem durch seine zusätzliche zweiteilige Heckklappe mit Bullauge aus, die direkt neben der zum Bett umbaubaren Sitzgruppe liegt. Auch für den Beachy gelten aktuell Sonderfinanzierungskonditionen. Käufer erhalten außerdem einen Gutschein über 100 Euro für Camping-Kaufhaus.com.

Das Fahrzeug ist in den drei unterschiedlich großen Ausführungen 360, 420 und 450 ab 13.880 Euro erhältlich und bietet in der kleinen und mittleren Version Schlafplätze für zwei Erwachsene und ein Kind; in der großen Ausführung 450 können zwei Kinder übernachten. Noch nicht in der Ausstattung enthalten ist allerdings eine Kochgelegenheit. Diese lässt sich aber ganz einfach nachrüsten. So lässt sich beispielsweise der transportable Gaskocher Camping Kitchen 2 des Herstellers Campingaz mit dem 100-Euro-Gutschein bezahlen. (aum)