Triumph bringt 400er-Einzylinder

Triumph, bekannt für größere Hubräume, überrascht mit zwei neuen Modellen für die 400er-Klasse. Sie tragen nach Art des Hauses die Bezeichnungen Speed und Scrambler. Sie werden von einem komplett neuen 398-Kubik-Einzylinder angetrieben und folgen in den graphischen Gestaltungselementen den größeren Modellen der Marke. Die Leistung beträgt 40 PS, das maximale Drehmoment liegt bei knapp 38 Newtonmetern.

Die Triumph Speed 400 und Scrambler 400 X haben eine 43-Millimeter-Upside-down-Gabel, Voll-LED-Beleuchung inklusive Tagfahrlicht, eine USB-Ladebuchse und eine abschaltbare Traktionskontrolle. Der Tacho arbeitet analog, der Rest der Informationen wird per LCD-Display angezeigt. Bei der Scrambler, die nicht nur über eine höhere Sitzposition und ein größeres 19-Zoll-Vorderrad, sondern auch über einen längeren Radstand verfügt, kann das ABS für Geländefahrten deaktiviert werden. Sie zeichnet sich außerdem durch ein Doppelendrohr und grobstolligere Bereifung aus.



Die beiden neuen Modelle kommen nächsten Monat zunächst in Indien auf den Markt und sollen Ende des Jahres auch in Europa erhältlich sein. Preise wurden noch nicht kommuniziert. Die Pressemitteilung kündigt aber schon einmal ein „unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis“ an. (aum)