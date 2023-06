Mazda sichert sich die Batterien für die nächste Generation

Panasonic Energy die Mazda Motor Corporation suchen eine mittel- bis langfristige Partnerschaft, um die steigende Nachfrage nach batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und Hochvolt-Fahrzeugbatterien in einem schnell wachsenden Markt decken zu können. Beide Unternehmen gaben heute bekannt, dass Panasonic Energy später Mazda mit mit zylindrischen Lithiumionen-Fahrzeugbatterien beliefern soll, die in den Werken von Panasonic Energy in Japan und Nordamerika hergestellt werden. Diese Batterien sind für batteriebetriebene Fahrzeuge vorgesehen, deren Einführung für den Zeitraum von 2025 bis 2030 geplant ist. (aum)