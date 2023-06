Mazda wertet den CX-30 auf

Mit erhöhtem Bedienkomfort und noch mehr Sicherheit rollt der Mazda CX-30 in das Modelljahr 2024. Der kompakte Crossover erhält ein neues, nun 10,25 Zoll statt 8,8 Zoll großes Infotainmentdisplay und eine kabellose Ladeschale fürs Smartphone. Apple Carplay und Android Auto können jetzt auch per Touchscreen bedient werden. Es gibt neue USB-C-Anschlüsse und leichter erkennbare Lenkradtasten. Der Aufmerksamkeitsassistent erkennt künftig auch die Blickrichtung des Fahrers und eine entsprechende Ablenkung. Der erweiterte Stauassistent hält das Fahrzeug durch Lenkunterstützung in der Fahrspur und funktioniert jetzt bis 150 km/h. Die Preise für den Mazda CX-30 beginnen bei 27.990 Euro. Neu ist die Lackfarbe Ceramic White. (aum)