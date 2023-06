Charles Fuster leitet Marketing und Kommunikation bei Lancia

Charles Fuster ist zum Marketing- und Kommunikationschef von Lancia berufen worden. Er war zuletzt Senior Brand Manager bei Jeep und berichtet an CEO Luca Napolitano.

In seiner fast 15-jährigen beruflichen Laufbahn in der Automobilindustrie war Charles Fuster zuvor bei Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und der nachfolgenden Stellantis-Gruppe tätig. Er hatte in beiden Unternehmen verschiedene Funktionen inne, vor allem in der Marketing- und Vertriebsorganisation, aber auch in den Bereichen Produkt und Planung. Fuster, der einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften besitzt, begann seine Karriere 2008 in Paris und wechselte nach einem Jahr zu FCA Belux (Belgien-Luxemburg). Rund sechs Jahre später startete er in Italien seine langjährige Laufbahn bei Fiat, wo er für das Produktmarketing zuständig war. (aum)