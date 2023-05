Mit Unterstützung unter anderem der Messe Frankfurt findet vom 14. bis 17. Juni in Korea die erste internationale Hyperloop-Konferenz statt. Sie beschäftigt sich mit den Herausforderungen dieser umstrittenen Technologie für den Personen- und Gütertransport.

Insgesamt werden rund 20 Experten in Busan zu den unterschiedlichen Aspekten Facetten rund um das Thema Hyperloop sprechen. Zusätzlich sind Workshops und sechs interaktive Masterclasses geplant. Am vorletzten Konferenztag besteht die Möglichkeit, drei Hyperloop-Technologieunternehmen in der Nähe von Busan zu besuchen.



Die Konferenz findet parallel zur Rail-Log Korea statt, der führenden Fachmesse für Eisenbahntechnologie, -infrastruktur und -logistik. Teilnehmer der Hyperloop-Veranstaltung können die Messe an allen drei Veranstaltungstagen kostenlos besuchen. (aum)