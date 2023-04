Porsche feiert „Festival of Dreams“ am Hockenheimring

Porsche Deutschland feiert am 10./11. Juni auf dem Hockenheimring ein „Festival of Dreams“. „75 Jahre Porsche Sportwagen, 60 Jahre Porsche 911 und das 100-jährige Jubiläum des 24-Stunden-Rennens von Le Mans sind der perfekte Anlass dafür“, sagt Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH. Das Event startet am Samstag um 9:11 Uhr. Kostenlose Tickets für die beiden Tage sind ab sofort über die Homepage www.festival-of-dreams.de buchbar.

Herzstück des Festivals ist die Dreamers Plaza, auf dem die Besucher ein Bühnenprogramm erwartet, unter anderem moderiert von Steven Gätjen. In „Dreamer Talks“ berichten bekannte Persönlichkeiten wie Toni Garrn, Paul Ripke und Walter Röhrl über ihre Träume. In „Tech-Talks“ erklären Porsche-Spezialisten Details zu den Sportwagen. Highlight am Samstagabend: ein exklusives Konzert von Alvaro Soler.



Auch das Porsche Museum ist neben einem eigenen Stand mit dem speziell für das Jubiläumsjahr konzipierten Heritage-Truck „Driven by Dreams“ und dem Museumsshop vertreten. Im Porsche Experience Center können sich Interessierte über das dortige Angebot informieren, während in der „Dreamer’s Garage“ verschiedenen Porsche-Welten mit vom Motorsport inspirierte Signature-Kollektionen zu erleben sind. Das Highlight ist die „75Y Collection“ zum 75-jährigen Jubiläum von Porsche Sportwagen. In der „Customization Corner“ können Kunden ihr limitiertes „75Y Porsche“-T-Shirt personalisieren lassen.



Für das kulinarische Wohl sorgen zahlreiche Foodtrucks mit regionalen und internationalen Speisen. Junge Gäste kommen in der Kids-Area auf ihre Kosten. Unter anderem sorgt „United in Dreams“ für ein actionreiches Motorsport-Angebot für Kinder und Jugendliche. Das Projekt setzt sich – gemeinsam mit dem Deutschen Motor Sport Bund e.V. – für Inklusion im Motorsport ein. Mit Hilfe eines speziell umgebauten Elektro-Karts können Jugendliche mit und ohne Behinderung am Kartslalom teilnehmen. Im „Dreamland Camp“ werden erstmals Übernachtungsmöglichkeiten für Festival-Besucher mit Vans oder Porsche mit Dachzelten angeboten. Tickets dafür können über die Festival Homepage www.festival-of-dreams.de erworben werden.



Alle Besucher haben zudem die Möglichkeit, den Porsche Carrera Cup Deutschland, den Porsche Carrera Cup Benelux sowie das ADAC GT Masters live von der Tribüne des Hockenheimrings aus zu verfolgen. Eine Premiere feiert die Porsche Sprint Challenge Classic Deutschland, in der historische Cup-Fahrzeuge der Generationen 964 und 993 an den Start gehen. Neben den Rennen gibt es ein umfangreiches Motorsport-Angebot, Fahrzeug-Ausstellungen und Taxifahrten. Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans feiert am Festival-Wochenende 100-jähriges Jubiläum. Auf der Dachterrasse des Porsche Experience Centers wird gemeinsam mit dem Porsche Motorsportpartner Mobil 1 das komplette Rennen übertragen. (aum)