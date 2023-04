Der Ford Transit Courier wächst deutlich

Ford bringt im Laufe des Jahres die neue Generation seines kompakten Transit Courier auf den Markt. Für Ende nächsten Jahres ist auch eine vollelektrische Variante angekündigt. Der kompakte Lieferwagen ist vor allem größer geworden. Das Ladevolumen steigt gegenüber dem Vorgänger um ein Viertel auf 2,9 Kubikmeter. Damit kann die neue Modellgeneration erstmals zwei Euro-Paletten mit an Bord nehmen.

Die Ladebreite zwischen den hinteren Radkästen wächst aufgrund einer

neu konstruierten Hinterradaufhängung auf 1,22 Meter, die Länge des Frachtabteils nimmt um 18 Zentimeter auf 1,80 Meter zu. In Verbindung mit der neuen Durchreiche in der Trennwand und dem umklappbaren Beifahrersitz lässt sie sich zusätzlich vergrößern, so dass bei Bedarf bis zu 2,6 Meter lange Bretter oder Rohre eingeladen werden können. der Transporter selbst ist 4,34 Meter lang.



Der E-Transit Courier kann bis zu 700 Kilogramm laden und bis zu 750 Kilogramm schwere Anhänger ziehen. In der Front steckt ein 44 Liter großes Staufach, das Platz für das Ladekabel oder andere Kleinigkeiten bietet. An einer Schnell-Ladestationen soll die Batterie in weniger als 35 Minuten von zehn auf 80 Prozent Batterieladung aufgeladen werden können. An einem Elf-kW-Anschluss kann der E-Transit Courier in knapp sechs Stunden von zehn auf 100 Prozent geladen werden.



Der Motor leistet 100 kW (136 PS) und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h sowie das „One-Pedal“-Fahren. Das Cockpit besteht aus einer Zwölf-Zoll-Digitalanzeige und einen ebenfalls zwölf Zoll großen Touchscreen. Mit dem „Office Paket“ lässt sich die Fahrerkabine in ein rollendes Büro verwandeln.



Die Varianten mit Verbrennungsmotor haben eine Nutzlast von bis zu 678 Kilogramm, die auf 845 Kilogramm aufgelastet werden kann. Der Benziner hat eine Anhängelast von einer Tonne, der Diesel darf 100 Kilo mehr ziehen.



Angaben zu Preisen aller Modelle und zur Reichweite des E-Transit machte Ford noch nicht. (aum)