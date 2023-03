Ford Bronco kann in Kürze bestellt werden

Ford wird in Kürze auch in Europa Bestellungen für den Bronco entgegennehmen. Die US-Allrad-Ikone kommt in limitierter Stückzahl über den Atlantik. Der Offroader wird in den beiden Varianten Outer Banks und Badlands angeboten, deren 2,7-Liter-V6-Motor jeweils 335 PS (246 kW) und 563 Newtonmeter Drehmoment liefert. Die Preise beginnen bei 74.500 Euro.

Ford hat das Modell ganz gezielt auf Offroad getrimmt. Die Kotflügel des Geländewagens sind angeschraubt, das serienmäßige Hardtop besteht aus vier leicht herausnehmbaren Teilen und auch die Türen lassen sich demontieren. Als Zubehör gibt es unter anderem Neopren-Sitzbezüge und zusätzlichen Materialschutz. Die Zehn-Gang-Automatik verfügt über ein zweistufiges Verteilergetriebe und Geländeuntersetzung sowie sieben Fahrmodi. Dazu gibt es spezielle Trail-Assistenten, die beispielsweise One-Pedal-Fahren im Gelände ermöglichen. (aum)