Freier Atmen im Lexus NX

Lexus hat für das Frühjahr den NX überarbeitet. Neu im Programm ist die Frontantrieb-Variante für den NX 350h Luxury Line. Alle Fahrzeuge sind künftig mit der Nanoe-X-Luftreinigungstechnologie von Panasonic ausgestattet. Durch die Abgabe von leicht säuerlichen Nano-Ionen an die Innenraumluft über die Klimaanlagenauslässe trägt das System dazu bei, Viren, Bakterien, Pollen und andere Allergene sowie schlechte Gerüche zu beseitigen.

Bei allen Hybrid- und Plug-in-Hybridmodellen ab Executive Line analysiert die vorausschauende Verzögerungsunterstützung in Kombination mit dem Navigationssystem die Fahrgewohnheiten des Fahrers und die Verkehrsmeldungen in Echtzeit. So werden das Laden und Entladen der der Hybridbatterie (NX 350h) sowie der Wechsel zwischen Hybrid- und rein elektrischem Antrieb (NX 450h+) optimiert. Bei Annäherung an einen Verzögerungspunkt wird die regenerative Bremsung verstärkt, um so eine effektive Verzögerung zu erreichen und die Batterie für eine erneute Beschleunigung optimal zu laden.



Zudem wird mit dem Modelljahreswechsel der Plug-in-Hybrid NX 450h+ Luxury Line serienmäßig mit dem Audiosystem von Mark Levinson ausgeliefert. Die F-Sport-Varianten bekommen die neue Interieurfarbe Samtschwarz mit weißen oder roten Akzenten. Bei den Kombinationen Alpakabraun und Indigorot werden die Farben auf das Handschuhfach und die Seitenverkleidung der Konsole auf der Beifahrerseite erweitert.



Lexus hat auch die Elemente in der Mittelkosnsole neu sortiert. Fahrrelevante Funktionen, die bei stehendem Fahrzeug bedient werden, wurden zur besseren Übersicht zusammengefasst. Der Fahrer profitiert außerdem von der serienmäßigen schlüssellosen Diebstahlsicherung mittels Ultra-Wideband-Technologie (UWB). Diese erkennt nicht nur die ungefähre Entfernung zwischen Schlüssel und Fahrzeug, wie es bei herkömmlichen schlüssellosen Zugangssystemen der Fall ist, sondern auch den genauen Standort. Dadurch soll die Bedienung besonders präzise und manipulationssicher sein.



Weitere Neuerungen: Der digitale Innenspiegel verfügt über einen automatischen Dimm-Modus und das Heck erhält eine verbesserte, hoch angebrachte hintere Bremsleuchte mit Oberflächenbeleuchtung. (aum)