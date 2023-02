Smart ist zurück

Smart ist nun offiziell zurück in Deutschland. Nach dem Bestellstart für das Modell #1 aus dem Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely meldet die Europa-Zentrale in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart rund 3500 Kaufinteressenten für Fahrzeuge aus der ersten Produktionscharge. Alle anderen können sich ab sofort in einem der 92 Showrooms umsehen und bei den Vertriebsprartnern auch eine Probefahrt vereinbaren sowie ihr Wunschfahrzeug online vorkonfigurieren.

Der Smart #1 ist ein viertüriges, kompaktes Elektroauto mit Heckklappe. Er leistet 200 kW (272 PS) und wird in Zukunft auch als noch stärkerer Brabus angeboten. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Modellvarianten auf 180 km/h begrenzt. Die Preise starten bei knapp 41.500 Euro. Die Normreichweite bewegt sich im Bereich von rund 400 Kilometern. (aum)