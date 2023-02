Ari-Fahrzeuge im unkomplizierten Leasing

In Kooperation mit der Grenke AG bietet Ari Motors seine diversen elektrischen Transportfahrzeuge in einem unkomplizierten Leasing an. Bei der Laufzeit kann der Kunde zwischen 24, 36 und 48 Monaten wählen. Eine Kilometerbegrenzung gibt es nicht, und auch eine Sonderzahlung wird nicht fällig. Am Ende der Vertragslaufzeit kann der Leasingnehmer entscheiden, ob er das Fahrzeug für 20 Prozent Restwert zurückgibt oder selbst erwirbt.

Ari Motors in Borna bei Dresden bietet kleine Transporter vom Lastenmoped bis zum Ein-Tonner. Die Monatsraten beginnen je nach Fahrzeug und Dauer bei 59 Euro für das Ari 145 und 670 Euro für den 901. Dazwischen liegen die Modelle 345 und 458 sowie das zweisitzige Personen-Kleinstfahrzeug Ari 452 der Klasse L6e (45 km/h). (aum)