Auf Du und Du mit einem Kraftpaket

Sportwagen erfreuen sich auch in der heutigen Zeit einer immer größer werdenden Beliebtheit. Insbesondere der erhöhte Fahrspaß sowie die Leistung machen diese Fahrzeuge besonders attraktiv. Gleichzeitig sticht ein Sportwagen natürlich auch ins Auge und fällt auf der Straße optisch auf. So träumen viele Autofahrer von ihrem eigenen leistungsstarken Fahrzeug. Dabei muss die Anschaffung nicht mit hohen Kosten verbunden sein. Der Markt bietet eine große Auswahl auch an günstigen Fahrzeugen, die für viel Fahrspaß sorgen.

Bei dem Gedanken an einen leistungsstarken Sportwagen haben viele Autofahrer natürlich den Porsche 911 vor Augen. Eine Möglichkeit, um kostengünstig mit einem leistungsstarken Sportwagen eine Runde zu drehen ist die Anmietung eines solchen Flitzers. Das ist besonders sinnvoll, wenn der Wunsch nach einem leistungsstarken Auto nur temporär ist und ein Kauf langfristig nicht angestrebt wird. Oder der Sportwagen nur für einen bestimmten Anlass benötigt wird, wie bei einer Hochzeit oder einem Geburtstag.



Wichtig ist jedoch zu wissen, dass für die Anmietung eines solchen Fahrzeuges einige Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Je nach Fahrzeugtyp muss der Fahrer mindestens 21 bis 23 Jahre alt sein und ein bis drei Jahre im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein.



Die besten Anfängermodelle



Auf dem aktuellen Markt stehen viele unterschiedliche, leistungsstarke Fahrzeuge zur Verfügung. Für Einsteiger eignen sich hierbei gleich mehrere sportliche Modelle. Der VW Golf GTI besticht nicht nur durch sein sportliches Fahrwerk und seine zeitlose Optik, sondern auch durch sein hohes Maß an Fahrspaß in der Kompaktklasse. Alternativ gibt es auch den Polo GTI als kraftvollen Kleinwagen, mit dem sich gut erste dynamische Erfahrungen sammeln lassen. Ein Klassiker auf dem deutschen Sportwagenmarkt stellt natürlich das Audi TT Coupé mit, der je nach Ausführung zwischen 197 PS oder 245 PS leistet.



Immer häufiger werden aber auch internationale Fahrzeughersteller bevorzugt. Der Toyota GR Supra beispielsweise findet bei Autobegeisterten besonders großen Anklang. Seine Technik, das japanische Design und 258 PS und das japanische Design machen dieses Fahrzeug zu einem einzigartigen Sportwagen. Gleichzeitig ist der Toyota GR Supra, im Vergleich zu anderen leistungsstarken Fahrzeugen, in der Anschaffung relativ günstig.



Im Bereich der Sportwagen darf der Ford Mustang GT auf keinen Fall fehlen. 449 PS versprechen amerikanischen Fahrspaß durch und durch. Zu Recht trägt er das Pferde-Symbol an der Front, denn er zählt zu den Sportwagen, die weltweit am meisten verkauft wurden. (aum)