BMW setzt zum Jubiläum auf Schwarz und Chrom

Im September 1923 kam mit der R 32 das erste Motorrad von BMW auf den Markt. Das Jubiläum wird im kommenden Jahr mit zwei Sondermodellen der R Nine T und der R 18 gefeiert. Sie sind auf jeweils 1923 Exemplare limitiert. Die R Nine T „100 Years“ und die R 18 „100 Years“ glänzen vor allem durch ihre vielen Chrom-Akzente an diversen Anbau- und Motorteilen. Der Tank ist als klasssiche Kombination von Schwarz mit Chrom und weißer Doppellinierung ausgeführt und wird durch Knie-Pads sowie ein 100-Jahre-Emblem ergänzt.

Klassischer Chrom findet sich auch auf dem Sitzbankhöcker, während der vordere Kotflügel ebenfalls das traditionsreiche Avus-Schwarz mit weißer Doppellinierung trägt. Die Sitzbank ist in der Zweifarbvariante Schwarz/Ochsenblut ausgeführt. Ergänzt wird der Auftritt der beiden Jubiläumsmodelle durch eine Reihe von Anbauteilen aus der Zubehörreihe Option 719. Zur Serienaussattung gehören unter anderem Tempomat, Heizgriffe und adaptives Kurvenlicht.



Die BMW R Nine T „100 Years“ wird ab Februar zum Basispreis von 21.500 Euro verfügbar sein, die R 18 „100 Years“ folgt einen Monat später und kostet 24.900 Euro. (aum)