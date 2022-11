Mobileeee übernimmt 20 MG 5

Der bundesweit agierende Mobilitätsanbieter Mobileeee nimmt 20 MG 5 in seine E-Carsharingflotte auf. Der Hersteller vermarktet das Modell als den weltweit ersten vollelektrischen Kombi. Er verfügt über bis zu 400 Kilometer Normreichweite und ist schnellladefähig. Einige Fahrzeuge stehen ab sofort an der kürzlich eröffneten E-Carsharing-Station am Frankfurter Flughafen all denjenigen zur Verfügung, die ein etwas geräumigeres E-Auto benötigen. Die übrigen Fahrzeuge werden an Mobileeee-Standorte und -Kunden im gesamten Bundesgebiet verteilt. (aum)