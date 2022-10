Intermot 2022: Eine Marke mit neun Neuheiten

Das schafft auf der Intermot in Köln (–9.10.2022) niemand: Gleich neun Modellneuheiten präsentiert Keeway. Nach der Übernahme des Imports durch die deutsche Benelli GmbH will der Hersteller aus China nicht nur mit Rollern weiter auf dem Markt bleiben, sondern setzt vermehrt auch auf Leichtkrafträder und steigt auch in die 300er-Klasse ein.

In der 125er-Klasse hält Keeway für jeden Geschmack etwas vor. Das reicht vom Retro-Bike X-Light 125 oder dem Cruiser K-Light über das modern gezeichnete Naked-Bike RKF 125 bis hin zum verchromten Old-School-Chopper namens Superlight und den V2-Bopper V-Cruise 125. Mal gibt es fünf Gänge und luftgekühlte 10 PS (8 kW) für rund 90 km/h Spitze, mal wassergekühlte Motoren mit bis zu 14 PS (10 kW) und sechs Gängen. Die Preise liegen zwischen 2599 Euro und 4699 Euro. Top of the Line ist die V 302 C mit 30 PS (22 kW). Der Zweizylinder-Bopper für die untere Mittelklasse wird für 5299 Euro angeboten.



Mit der Submarke Ezi mischt Keeway künftig auch im Markt für Elektrokleinkraftroller (45 km/h) mit. Den Cito 2 MS gibt es sowohl in einer Ausführung mit Zweier-Sitzbank als auch als einsitzige Transportvariante Duty mit großen Gepäckträger und Frontkorb. Dazu kommt noch der kantige Blueshark H1. Die Preise betragen 3099 Euro bzw. 3699 Euro für den Cargo-Roller, die Reichweiten je nach Modell und Fahrweise zwischen 55 und 125 Kilometer. Mit dem nicht einmal 2100 Euro teuren Fact 50 gibt es auch einen klassisch angetriebenen Viertakt-„Moped“-Roller mit drei PS. (aum)