Die ersten MG 4 Electric sind da

In seinem Heimatland heißt er Mulan, in Europa wird er als MG 4 Electric vermarktet: Die SAIC-Tochter mit dem britischen Traditionsnamen hat die erste Charge des neuen Modells im belgischen Zeebrügge angelandet. Das 4,30 Meter lange Schrägheckmodell leistet je nach Batteriegröße 125 kW (170 PS) oder 150 kW (204 PS). Die Reichweite soll bis zu 450 Kilometer betragen. Der MG 4 beschleunigt in weniger als acht Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt. Die Markteinführung in Deutschland ist für das letzte Quartal geplant.

Von Januar bis Juni 2022 verkaufte MG mehr als 45.000 Fahrzeuge in Europa und gehörte damit zu den Top-Ten-Marken auf den Märkten für reine Elektrofahrzeuge in Schweden, Norwegen und anderen Ländern. Für Deutschland strebt das Unternehmen in diesem Jahr rund 10.000 Neuzulassungen an.



Nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers ist MG seit drei Jahren in Folge die erfolgreichste chinesische Marke in Übersee mit einem Verkaufsvolumen von mittlerweile über einer Million Fahrzeuge. Für den MG 4 hat die Marke auch Länder und Regionen wie Australien, Neuseeland, den Nahen Osten und Südamerika im Blick. Insgesamt sind es mehr als 80 Länder der Erde. (aum)